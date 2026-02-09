В День всех влюбленных тулякам предлагают признаться в любви… капибаре

14 февраля с 11.30 до 17.00 гостей новой экспозиции экзотариума в Белоусовском парке ждет программа, объединяющая знакомство с самым флегматичным грызуном планеты, образовательные активности и творческие мастерские.
- 11.30 — «водные процедуры»: Валентин продемонстрирует любовь к плаванию.
- 13.30 — показательное кормление с особым угощением.
- 15.30 — «спа-салон» для капибары.
- 12.00, 14.00, 16.00 — квиз «Капибароведение».
- 13.00, 15.00, 17.00 — интерактивное занятие «Один день из жизни капибары».
- с 12.00 до 15.30 — бесплатная мастерская по созданию открыток для Валентина и платный мастер-класс «Валентиномания» по изготовлению тематических значков и стикеров (по предварительной записи).
Контакты для справок: +7 (4872) 770-118, доб. 1.
0+