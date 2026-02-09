  1. Моя Слобода
В День всех влюбленных тулякам предлагают признаться в любви… капибаре

Экзотариум приготовил развлекательно-образовательную творческую программу, главным героем которой станет капибара Валентин.

В День всех влюбленных тулякам предлагают признаться в любви… капибаре

14 февраля с 11.30 до 17.00 гостей новой экспозиции экзотариума в Белоусовском парке ждет программа, объединяющая знакомство с самым флегматичным грызуном планеты, образовательные активности и творческие мастерские.

  • 11.30 — «водные процедуры»: Валентин продемонстрирует любовь к плаванию.
  • 13.30 — показательное кормление с особым угощением.
  • 15.30 — «спа-салон» для капибары.
  • 12.00, 14.00, 16.00 — квиз «Капибароведение».
  • 13.00, 15.00, 17.00 — интерактивное занятие «Один день из жизни капибары».
  • с 12.00 до 15.30 — бесплатная мастерская по созданию открыток для Валентина и платный мастер-класс «Валентиномания» по изготовлению тематических значков и стикеров (по предварительной записи).

Контакты для справок: +7 (4872) 770-118, доб. 1.

0+

сегодня, в 09:00 +1
Во время купания в Таиланде погибла 63-летняя тулячка
Во время купания в Таиланде погибла 63-летняя тулячка
Тульские росгвардейцы завоевали медали на чемпионате ЦФО по военно-спортивному многоборью
Тульские росгвардейцы завоевали медали на чемпионате ЦФО по военно-спортивному многоборью

