  Во время купания в Таиланде погибла 63-летняя тулячка
Во время купания в Таиланде погибла 63-летняя тулячка

Ее нашли без сознания в воде примерно в 50 м от берега.

Фото freepik.com.

Тулячка трагически погибла во время купания в море в Таиланде. Трагедия случилась 9 февраля. Местные спасатели утром заметили ее тело без признаков жизни примерно в 50 метрах от берега, сообщает ТАСС

Тело женщины направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Сообщается, что тулячка отдыхала в Таиланде вместе с мужем, который сейчас получает психологическую поддержку и помощь с оформлением документов.

«Репатриацией тела будет заниматься страховая компания», — рассказала ТАСС волонтер Светлана Шерстобоева, живущая в Паттайе. 

сегодня, в 09:32 0
