  Тульские росгвардейцы завоевали медали на Чемпионате ЦФО по военно-спортивному многоборью
Тульские росгвардейцы завоевали медали на Чемпионате ЦФО по военно-спортивному многоборью

Соревнования были посвящены 10-летию Росгвардии и 215-летию войск правопорядка.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области

В Тамбове завершился Чемпионат Центрального округа по военно-спортивному многоборью, зимнему офицерскому троеборью и лыжным гонкам.

Он объединил 25 сборных команд, представляющих территориальные органы, соединения и воинские части округа. Программа чемпионата включала стрельбу из пистолета Макарова, плавание на различные дистанции и лыжные гонки.

Сотрудник тульского СОБРа «Буран» завоевал золотую медаль в рамках соревнований по зимнему офицерскому троеборью и лыжным гонкам на 5 км. Кроме того, тульские росгвардейцы взяли «серебро» в командном чемпионате по лыжным гонкам.

сегодня, в 08:00 0
