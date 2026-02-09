Телемедицина в мобильном: туляки могут консультироваться с врачом через MAX

С помощью чат-бота жители Тульской области могут записаться на прием или вызвать врача на дом. Для этого достаточно открыть MAX, зайти в чат-бот и выбрать нужную услугу.

Кроме того, через MAX теперь можно проводить телемедицинские консультации (ТМК). На очном приеме, если будет необходимость повторного визита, врач сможет записать на ТМК. В назначенные время и дату пациент из дома связывается с доктором через мессенджер.

В 2026 году будут запущены телемедицинские консультации через MAX для пациентов на диспансерном наблюдении, выписки льготных рецептов и закрытия больничных листов. Это удобно для маломобильных граждан, а также снижает риск заражения инфекциями в периоды сезонного подъема заболеваемости.