Какие дома Тулы будут обесточены 10 февраля

Плановые работы пройдут в областном центре с 9 до 17 часов.

Публикуем список адресов:

  • ул. Рязанская, 40, 40-а, 40-б, 42,
  • пер. Городской, 41,
  • ул. Кутузова, 3 к. 1,
  • ул. Марата, 67,
  • ул. Кирова, 165,
  • ул. Кауля, 18, 20,
  • ул. Староникитская, 105, 105-а, 107-б,
  • ул. Ф. Энгельса, 32- 46 (чётн.), 44-а, 44-б, 83, 97,
  • ул. Гоголевская, 51-а,
  • пос. Старо-Овсянниково: ул. Степана Разина, 2-32 (чётн.), 3-33 (нечётн.),
  • ул. Пролетарская, 5,
  • пос. 1-й Западный: ул. Д. Бедного, 21, 21-а,
  • ул. Грибоедова, 21-37 (нечётн.),
  • пос. 2-й Западный: ул. Маяковского, 22-46 (чётн.), 21, 23, 40-а.

