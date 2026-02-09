  1. Моя Слобода
Тульское АО «КБП» отсудило у бывшей сотрудницы расходы на её обучение

Суд обязал женщину перечислить на счёт предприятия 117390 рублей.

Фото Артёма Жильцова из архива Myslo

Привокзальный районный суд рассмотрел дело о неисполнении условий ученического договора. В сентябре 2024 года АО «КБП» заключило с тулячкой договор о прохождении обучения по профессии «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов».

Предприятие обязалось полностью оплатить учёбу и после трудоустройства предоставить новой сотруднице меры соцподдержки. В свою очередь, женщина должна была отработать на «КБП» минимум три года. Нарушив свои обязательства, тулячка уволилась в январе 2025 года.

АО «КБП» просило суд взыскать с неё 113 тысяч рублей в качестве остатка стоимости обучения, судебные расходы на 4390 рублей. Суд определил, что у ответчицы отсутствовали уважительные причины для увольнения и полностью поддержал требования истца.

