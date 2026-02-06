  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Сотрудник ДПС помог роженице из Тулы вовремя добраться до больницы - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Сотрудник ДПС помог роженице из Тулы вовремя добраться до больницы

У женщины начались стремительные роды.

Сотрудник ДПС помог роженице из Тулы вовремя добраться до больницы

На официальную страницу Госавтоинспекции Тульской области поступили слова искренней благодарности инспектору ГИБДД Сергею Лобанову.

У беременной женщины начались стремительные роды. Ситуация была критической, счет шел на минуты. Будущий отец понимал, что в потоке машин дорога до роддома может затянуться, и обратился за помощью к инспектору ДПС.

роженица.jpg

Не раздумывая тот обеспечил «зеленый коридор» для автомобиля с будущей мамой. Через час в стенах перинатального центра малыш появился на свет.

«Дорогие сотрудники Госавтоинспекции! Сегодня мы говорим вам искреннее СПАСИБО. Вы показали, что за буквой закона стоит главное — человеческая жизнь. Вы — не просто инспекторы, вы — настоящие спасатели на дорогах», — говорится в благодарности, присланной в ГАИ.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 17:40 +2
Другие статьи по темам
Прочее
роды Тула ДПС
В Тульской области проверят цены на хлеб
Жизнь Тулы и области
В Тульской области проверят цены на хлеб
сегодня, в 12:27, 99 1628 2
Тульские медики пожаловались Бастрыкину на мизерные зарплаты 
Дежурная часть
Тульские медики пожаловались Бастрыкину на мизерные зарплаты 
сегодня, в 14:52, 77 2697 13
На пр. Ленина водитель решил, что ему можно через двойную сплошную
Дежурная часть
На пр. Ленина водитель решил, что ему можно через двойную сплошную
сегодня, в 15:31, 31 697 3
За мешающий уборке снега автомобиль туляки заплатят от 6 до 33,6 тысяч рублей
Жизнь Тулы и области
За мешающий уборке снега автомобиль туляки заплатят от 6 до 33,6 тысяч рублей
вчера, в 18:34, 99 2956 2

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Штабе общественной поддержки «Единой России» прошла встреча с семьей ветерана СВО
В Штабе общественной поддержки «Единой России» прошла встреча с семьей ветерана СВО
За год тульские медики имплантировали 470 кардиостимуляторов
За год тульские медики имплантировали 470 кардиостимуляторов

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.