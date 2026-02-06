Сотрудник ДПС помог роженице из Тулы вовремя добраться до больницы

На официальную страницу Госавтоинспекции Тульской области поступили слова искренней благодарности инспектору ГИБДД Сергею Лобанову.

У беременной женщины начались стремительные роды. Ситуация была критической, счет шел на минуты. Будущий отец понимал, что в потоке машин дорога до роддома может затянуться, и обратился за помощью к инспектору ДПС.

Не раздумывая тот обеспечил «зеленый коридор» для автомобиля с будущей мамой. Через час в стенах перинатального центра малыш появился на свет.

«Дорогие сотрудники Госавтоинспекции! Сегодня мы говорим вам искреннее СПАСИБО. Вы показали, что за буквой закона стоит главное — человеческая жизнь. Вы — не просто инспекторы, вы — настоящие спасатели на дорогах», — говорится в благодарности, присланной в ГАИ.