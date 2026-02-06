Сегодня, 6 февраля, в Туле впервые отметили региональный праздник — День семей защитников Отечества. Он был учрежден по инициативе многодетной мамы участника спецоперации Марины Шиферштейн из Богородицка. Праздник будет отмечаться ежегодно 7 февраля. Он призван выразить благодарность и уважение семьям, чьи близкие несут военную службу.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев обратился к собравшимся с торжественной речью:

«Президент говорит, что нет ничего важнее помощи нашим бойцам, которые находятся в зоне СВО. Помощи тем, кто вернулся домой и помощи семьям бойцов. В Тульской области мы одна большая волонтерская семья. Все туляки объединились для одной цели — помогать нашим ребятам в зоне СВО. Это очень здорово.

Выезжая к бойцам с гуманитарным грузом, я слышал от них спасибо и было неловко слышать от людей, которые каждый день с оружием в руках защищают нас с вами, отстаивая право на счастливое будущее. Я ответил им, что все, что мы делаем в тылу не идет ни в какое сравнение с тем подвигом, который каждый день совершаете вы.

Но ребята на это ответили, что не бывает победы без надежного тыла. Поэтому хочу поблагодарить всех туляков за то, что вы дружно помогаете нашим ребятам. Им это необходимо. Но сегодня мы чествуем семьи наших бойцов — низкий вам поклон за вашу стойкость, за силу духа. Это тяжелейшее испытание — 24 часа в сутки тревожиться за своих родных и близких. Вы самый надежный тыл наших бойцов. Победа будет за нами».