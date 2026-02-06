  1. Моя Слобода
В Туле более 700 человек собралось на праздник День семей защитников Отечества

Для участников подготовили различные мастер-классы.

В Туле впервые отмечают региональный праздник — День семей защитников Отечества. Он  учрежден по инициативе самих семей военнослужащих и призван выразить благодарность и уважение семьям, чьи близкие несут военную службу. 

photo_2026-02-06_12-15-50.jpg

Накануне праздника мероприятие собрало более 700 гостей, включая семьи участников специальной военной операции, волонтеров и активистов. В мероприятии принимал участие и глава региона Дмитрий Миляев. 

photo_2026-02-06_12-54-49.jpg

photo_2026-02-06_12-16-02.jpg

Участники могли посетить разнообразные мастер-классы, а также пообщаться с представителями государственных структур, оказывающих поддержку семьям военных.

сегодня, в 13:15 −1
