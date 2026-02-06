В Туле более 700 человек собралось на праздник День семей защитников Отечества

В Туле впервые отмечают региональный праздник — День семей защитников Отечества. Он учрежден по инициативе самих семей военнослужащих и призван выразить благодарность и уважение семьям, чьи близкие несут военную службу.

Накануне праздника мероприятие собрало более 700 гостей, включая семьи участников специальной военной операции, волонтеров и активистов. В мероприятии принимал участие и глава региона Дмитрий Миляев.

Участники могли посетить разнообразные мастер-классы, а также пообщаться с представителями государственных структур, оказывающих поддержку семьям военных.