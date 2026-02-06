Тульские медики пожаловались Бастрыкину на мизерные зарплаты 

Врачи ГУЗ «Тульская городская клиническая больница им. Д. Я. Ваныкина» написали коллективное обращение к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. По словам медработников, они не получают положенные выплаты, а зарплата не соответствует целевым показателям:

«Работаем в условиях значительного превышения личной и общей нагрузки, получая при этом мизерную зарплату (в среднем 55 тысяч рублей для врачей, 25 тысяч — для среднего медперсонала, что в два раза ниже целевых показателей)», — сообщили сотрудники.

Авторы обращения подсчитали, что за два года каждому врачу не доплатили примерно 1,3 млн рублей, среднему и младшему медперсоналу по 700 и 600 тысяч соответственно.

В завершении обращения медики просили разобраться в ситуации и компенсировать выплаты до целевых показателей, отметив, что при высокой нагрузке они вынуждены работать на износ без «адекватного» вознаграждения.

В пресс-службе регионального минздрава нам сообщили, что ведомство вместе с Территориальным фондом ОМС проведет проверку по данному обращению.