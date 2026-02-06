  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Тульские медики пожаловались Бастрыкину на мизерные зарплаты  - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Тульские медики пожаловались Бастрыкину на мизерные зарплаты 

Открытое обращение опубликовано в паблике «Медицинская Россия».

Тульские медики пожаловались Бастрыкину на мизерные зарплаты 

Врачи ГУЗ «Тульская городская клиническая больница им. Д. Я. Ваныкина» написали коллективное обращение к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. По словам медработников, они не получают положенные выплаты, а зарплата не соответствует целевым показателям:

«Работаем в условиях значительного превышения личной и общей нагрузки, получая при этом мизерную зарплату (в среднем 55 тысяч рублей для врачей, 25 тысяч — для среднего медперсонала, что в два раза ниже целевых показателей)», — сообщили сотрудники.

Авторы обращения подсчитали, что за два года каждому врачу не доплатили примерно 1,3 млн рублей, среднему и младшему медперсоналу по 700 и 600 тысяч соответственно.

В завершении обращения медики просили разобраться в ситуации и компенсировать выплаты до целевых показателей, отметив, что при высокой нагрузке они вынуждены работать на износ без «адекватного» вознаграждения.

В пресс-службе регионального минздрава нам сообщили, что ведомство вместе с Территориальным фондом ОМС проведет проверку по данному обращению.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Фотограф:
сегодня, в 14:52 +13
Другие статьи по темам
Прочее
обращение медики Тула Бастрыкин
В Тульской области проверят цены на хлеб
Жизнь Тулы и области
В Тульской области проверят цены на хлеб
сегодня, в 12:27, 99 1621 2
За мешающий уборке снега автомобиль туляки заплатят от 6 до 33,6 тысяч рублей
Жизнь Тулы и области
За мешающий уборке снега автомобиль туляки заплатят от 6 до 33,6 тысяч рублей
вчера, в 18:34, 99 2954 2
На пр. Ленина водитель решил, что ему можно через двойную сплошную
Дежурная часть
На пр. Ленина водитель решил, что ему можно через двойную сплошную
сегодня, в 15:31, 31 694 3
Погода в Туле 6 февраля: небольшой снег и до -12
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 6 февраля: небольшой снег и до -12
сегодня, в 07:00, 114 2063 3

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Миляев — семьям защитников Отечества: «Низкий вам поклон, вы самый надежный тыл наших бойцов»
Миляев — семьям защитников Отечества: «Низкий вам поклон, вы самый надежный тыл наших бойцов»
Дмитрий Миляев поздравил с бракосочетанием тульского десантника, потерявшего ноги на СВО
Дмитрий Миляев поздравил с бракосочетанием тульского десантника, потерявшего ноги на СВО

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.