Сильные женщины воспитывают сильных мужчин: как мама бойца создала День семей защитников Отечества

Фото Дмитрия Дзюбина.

7 февраля в Тульской области впервые отметят День семей защитников Отечества. Этот новый региональный праздник появился благодаря инициативе Марины Шиферштейн — волонтёра и многодетной матери участника СВО из Богородицка.





Идея была озвучена 8 июля, в День семьи, любви и верности, на встрече губернатора Дмитрия Миляева с семьями военнослужащих. Именно тогда Марина Шиферштейн предложила учредить для семей тульских бойцов особый памятный день. Губернатор инициативу поддержал.



В регионе День семей защитников Отечества отметят с размахом: в каждом уголке области устроят концерты и творческие вечера, а также встречи с участниками СВО и их семьями.

Дата нового праздника выбрана неслучайно: 7 февраля — день чудотворной иконы Божией Матери «Утоли моя печали». Считается, что образ Пресвятой Богородицы во все времена спасал верующих от самых тяжёлых болезней.



Myslo встретился с волонтером в преддверии такого важного праздника.







Марина вырастила троих сыновей. Младшему Даниилу сейчас 16 лет. Парень уже решил, что будет работать руками, как настоящий мужчина, и станет сварщиком. Профессию Даня выбрал в память об отце, который трагически погиб три года назад.



Старший сын Марины — Илья — героически защищает Родину в зоне СВО. Мужчину призвали 22 сентября прошлого года.

Средний сын — Владимир — работает на заводе. С Ильей у них особенная братская связь:

— Илья и Володя — не разлей вода! Считаю, что это одно из главных моих достижений как матери. Ребята в прямом смысле не могут друг без друга жить и во всем друг друга поддерживают, — делится Марина.

У Марины уже трое внуков, четвертый (второй сын Ильи) — на подходе.







Марина и подумать не могла, что губернатор поддержит ее инициативу:

— Идея создать праздник для семей защитников возникла из желания поддержать тех женщин и жён, чьи близкие на фронте. Хотелось сделать для них особый день. И получилось. Я считаю, что они это заслужили. Многие матери встречаются, чтобы просто поговорить, и нам вместе становится легче. Меня поддерживают очень многие.





Женщина активно помогает нашим бойцам с самых первых дней СВО. Вместе с подругой Марина создала волонтерскую группу «Мы вместе. Богородицк». Сейчас в организации более 180 человек.

— Мы плетём маскировочные сети, шьём и ремонтируем для ребят тёплую одежду, варим каши. Администрация выделила нам большое помещение во Дворце культуры. Люди делают очень многое — всего не перечислить! — рассказывает Марина.

В семье Шиферштейн без дела не сидит никто. Сыновья Марины помогают плести сети, делать печи и кровати, собирать гуманитарную помощь; невестки готовят продуктовые наборы, а мать Марины шьет одежду и подушки. Вся семья сплотилась, чтобы помочь бойцам быстрее достичь Победы.



Женщина лично ездила в зону СВО с гуманитарной помощью. Волонтеры привозили бойцам домашнюю еду и теплую одежду.

— Я возила с собой швейную и стиральную машинку-малютку, чтобы прямо на месте зашивать и стирать вещи, — говорит Марина. — Вы бы видели, как ребята были довольны! Они нас встречали как родных, с распростертыми объятиями!

Помню одного дедушку, снайпера, ему под 70. Он называл меня мамулей!





— Откуда вы черпаете силы, чтобы не опускать руки?

— Мыслей бросить помогать бойцам у меня не было никогда, хотя было очень тяжело — и физически, и морально. Бывает, чувствуешь полную безнадёгу, помощи нет, силы на исходе. Ложишься спать — и думаешь, что ребята на холоде. Садишься есть — и вспоминаешь, что у них есть нечего. Встаешь и работаешь дальше.

— Как вы отметите День семей защитников Отечества?

— Сходим на концерт всей семьей, а затем постараемся собраться за одним столом.