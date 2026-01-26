  1. Моя Слобода
В Новомосковске пациентов носят между этажами на носилках из-за неработающего лифта

В минздраве отметили, что лифт отремонтируют в ближайшее время.

В Новомосковске пациентов носят между этажами на носилках из-за неработающего лифта
Скрин из видео ЧП Новомосковск.

В Новомосковске пациенты пожаловались в соцсетях на плачевное состояние дел в городской больнице. По словам туляков, поступивших пациентов некому отвезти на КТ и рентген.

«Все перемещения больных осуществляются силами родных. В отделение неврологии нет возможности попасть, т.к не работает лифт, пациента с инсультом положили в терапию, где он ни кому не нужен. И на второй день после инсульта родственники переносили на носилках по лестнице в отделение неврологии», — пишут местные жители. 

В минздраве Тульской области отметили, что лифт отремонтируют в ближайшее время. Специалисты закупают необходимые детали.

«Из-за нарушения целостности тяговых канатов лифт в 5-этажном корпусе Новомосковской больницы в данный момент не эксплуатируется. Проводится закупка новых тяговых канатов, для замены лифта разработана проектно-сметная документация. В связи с поломкой лифта пациентов поднимают и спускают вручную сотрудники учреждения», — подчеркнули в ведомстве. 

В связи с произошедшим в минздраве проведут ведомственная проверку. 

сегодня, в 10:41 0
Туляк одним ударом отправил брата в кому: потерпевший умер в больнице спустя три дня
Туляк одним ударом отправил брата в кому: потерпевший умер в больнице спустя три дня

