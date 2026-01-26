  1. Моя Слобода
Январь в Туле удивил снегопадами и морозами: выпало на 63% больше осадков, чем обычно

Накануне, 25 января, температура опустилась до -27,4 градуса.

Фото Алексея Пирязева.

С начала января 2026 года в Туле зафиксировано значительное количество осадков — 70,1 мм, что превышает обычную норму месяца на 63%, рассказали синоптики. 

Что касается морозов, то 25 января столбик термометра опустился до -27,4 градуса, что близко к рекорду 1968 года (-33,4 градуса).

Сегодня, 26 января, в Туле минимальная температура достигла отметки -24,9 градуса. Несмотря на холод, этот показатель значительно мягче исторических значений: ровно 72 года назад, 26 января 1954 года, в регионе фиксировалась намного более суровая температура — -28,6 градуса. 

Фотограф:
сегодня, в 11:07 0
