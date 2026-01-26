Туляк одним ударом отправил брата в кому: потерпевший умер в больнице спустя три дня

В Туле 41-летний местный житель обвиняется в незаконном хранении оружия и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

28 октября 2025 года обвиняемый поругался с братом и ударил его кулаком по голове. 50-летний потерпевший впал в кому и спустя 3 дня скончался в больнице.

А в ходе осмотра места происшествия правоохранители обнаружили в доме обвиняемого самодельное огнестрельное оружие и несколько банок с взрывчатыми веществами.

Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу.