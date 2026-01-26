  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Туляк одним ударом отправил брата в кому: потерпевший умер в больнице спустя три дня - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Туляк одним ударом отправил брата в кому: потерпевший умер в больнице спустя три дня

Уголовное дело направлено в суд.

Туляк одним ударом отправил брата в кому: потерпевший умер в больнице спустя три дня

В Туле 41-летний местный житель обвиняется в незаконном хранении оружия и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. 

28 октября 2025 года обвиняемый поругался с братом и ударил его кулаком по голове. 50-летний потерпевший впал в кому и спустя 3 дня скончался в больнице.

А в ходе осмотра места происшествия правоохранители обнаружили в доме обвиняемого самодельное огнестрельное оружие и несколько банок с взрывчатыми веществами.

Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Фотограф:
сегодня, в 10:21 0
Другие статьи по темам
Прочее
происшествия умышленное причинение тяжкого вреда здоровью незаконное хранение оружия Тула уголовное дело
Погода в Туле 26 января: облачно и морозно
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 26 января: облачно и морозно
сегодня, в 07:00, 99 881 2
Где в Туле отключат электроэнергию 26 января
Жизнь Тулы и области
Где в Туле отключат электроэнергию 26 января
вчера, в 21:40, 53 1711 0
Интервью Дмитрия Миляева: что осталось за кадром?
Жизнь Тулы и области
Интервью Дмитрия Миляева: что осталось за кадром?
сегодня, в 09:05, 19 440 -6
На ул. Кауля водитель проехал между пешеходами
Дежурная часть
На ул. Кауля водитель проехал между пешеходами
вчера, в 14:00, 35 1985 5

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Новомосковске пациентов носят между этажами на носилках из-за неработающего лифта
В Новомосковске пациентов носят между этажами на носилках из-за неработающего лифта
На Куликовом поле пройдет «Богатырская Масленица»
На Куликовом поле пройдет «Богатырская Масленица»

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.