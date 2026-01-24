  1. Моя Слобода
Погода в Тула 25 января: переменная облачность и до 20 градусов мороза

На дорогах местами гололедица.

Фото Алексея Пирязева.

Сегодня, 25 января, туляков ждет переменная облачность. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер восточной четверти 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -26…-21°С, днем -20…-15°С.

Атмосферное давление 750-755 мм рт. ст.

сегодня, в 08:00 +3
