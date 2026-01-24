Погода в Тула 25 января: переменная облачность и до 20 градусов мороза

Сегодня, 25 января, туляков ждет переменная облачность. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.
Ветер восточной четверти 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -26…-21°С, днем -20…-15°С.
Атмосферное давление 750-755 мм рт. ст.
На дорогах местами гололедица.
