Дмитрий Миляев рассказал, что для него счастье

Фото Алексея Пирязева.

— Что для Вас счастье?

— Нет четкого понятия «счастье — это…». Для меня счастье — это когда я испытываю чувство гармонии с самим собой, со своими близкими и, конечно, всеми окружающими людьми.

