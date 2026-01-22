Дмитрий Миляев рассказал, что для него счастье

— Что для Вас счастье?
— Нет четкого понятия «счастье — это…». Для меня счастье — это когда я испытываю чувство гармонии с самим собой, со своими близкими и, конечно, всеми окружающими людьми.
Смотрите видеоинтервью целиком по ссылке.
В ходе большого интервью медиаменеджеру Илье Степанову губернатор Тульской области поучаствовал в блиц-опросе.
— Что для Вас счастье?
— Нет четкого понятия «счастье — это…». Для меня счастье — это когда я испытываю чувство гармонии с самим собой, со своими близкими и, конечно, всеми окружающими людьми.
Смотрите видеоинтервью целиком по ссылке.
Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте
Перейти во ВКонтакте