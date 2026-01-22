  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Дмитрий Миляев рассказал, что для него счастье - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Дмитрий Миляев рассказал, что для него счастье

В ходе большого интервью медиаменеджеру Илье Степанову губернатор Тульской области поучаствовал в блиц-опросе.

Дмитрий Миляев рассказал, что для него счастье
Фото Алексея Пирязева.

— Что для Вас счастье?
— Нет четкого понятия «счастье — это…». Для меня счастье — это когда я испытываю чувство гармонии с самим собой, со своими близкими и, конечно, всеми окружающими людьми. 

Смотрите видеоинтервью целиком по ссылке.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 07:00 −8
Другие статьи по темам
Событие
интервью губернатор СМИ
Люди
Дмитрий Миляев
Место
Тула
Погода в Тула 25 января: переменная облачность и до 20 градусов мороза
Жизнь Тулы и области
Погода в Тула 25 января: переменная облачность и до 20 градусов мороза
сегодня, в 08:00, 108 539 3
В тульских лесах открыли зимние столовые для диких животных
Жизнь Тулы и области
В тульских лесах открыли зимние столовые для диких животных
вчера, в 22:06, 49 1090 9
Дмитрий Миляев вспомнил вкус детства – тюрю и гренки
Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев вспомнил вкус детства – тюрю и гренки
вчера, в 07:10, 159 3871 -17
В Туле 27 января пройдет акция «Блокадный хлеб»
Жизнь Тулы и области
В Туле 27 января пройдет акция «Блокадный хлеб»
вчера, в 17:12, 32 1058 -12

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Погода в Тула 25 января: переменная облачность и до 20 градусов мороза
Погода в Тула 25 января: переменная облачность и до 20 градусов мороза
В тульских лесах открыли зимние столовые для диких животных
В тульских лесах открыли зимние столовые для диких животных

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.