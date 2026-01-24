  1. Моя Слобода
Из-за уборки снега в Туле перекроют часть улицы Михеева

Трамваи будут следовать по измененному маршруту.

Из-за уборки и вывоза снега по ул. Михеева на участке от ул. Перекопской до ул. Тимирязева ограничат движение, запретят остановку и стоянку автомобильного транспорта:

  • с 20.00 26 января до 6.00 27 января,
  • с 20.00 27 января до 6.00 28 января.

Как сообщает администрация Тулы, во время выполнения работ движение трамваев будет ограничено:

  • с 23.00 26 января до 5.30 27 января;
  • с 23.00 27 января до 5.30 28 января.

Трамваи маршрутов № 12, 13 будут следовать по измененной схеме через ул. Ф. Энгельса, а автобусы маршрута № 83 — в объезд по ул. Кауля.

сегодня, в 08:40 0
