Имя ей дали студенты: Татьяна Абросимова рассказала как успешно совмещать студенчество и материнство

Фото из личного архива Татьяны Абросимовой.

На календаре — конец января, а значит, грядет праздник всех студентов и Татьян. Мы посчитали, сколько прекрасных Татьян работают в соцучреждениях региона — оказалось, их целых 611. И каждая — уникальна!



В преддверии праздника мы поговорили с главной из них — министром труда и соцзащиты Тульской области Татьяной Абросимовой. Татьяна Алексеевна поделилась своими студенческими воспоминаниями, рассказала о важности социальной работы с молодыми семьями и поздравила всех виновниц торжества.







— Как так случилось, что Вас назвали Татьяной?

— Да, история в кино! Родилась я 28 декабря. Мои родители тогда были студентами. Мама с новорождённой мной – в роддоме, на улице – крепкий тульский мороз. И вот папа пришёл под окна не один, а с целой группой своих однокурсников. Передал в палату записку: «Мы с ребятами посовещались. Решили назвать её Татьяной». Вот так студеческое голосование и определило мою судьбу.

— А какие воспоминания у Вас остались от собственной студенческой поры?

— Самые тёплые! Это время дружбы и первых серьёзных открытий. Помню, как мы в библиотеках конспекты писали, спорили до хрипоты на семинарах. Это была закалка на всю жизнь. Главный секрет студенческого успеха, который я для себя вывела? Не бояться задавать вопросы. И преподавателям, и, что важно, самому себе. Это двигает вперёд.

Когда Татьяна Алексеевна поступала на второе высшее, она уже успела стать мамой. Этот факт не помешал ей получить второй диплом:

— Как Вам удавалось совмещать учебу и материнство?

— Я училась, можно сказать, «в полевых условиях». Конспекты рядом с детскими рисунками, лекции в наушниках, пока малыш спит. Знаю не понаслышке, каково это – разрываться между парой, учебником и детскими потребностями.

Мой совет здесь простой, но он работает: не стесняйтесь просить и принимать помощь.

А еще научитесь жёстко планировать время, буквально по часам. Иногда 30 минут чёткой учёбы эффективнее трёх часов в состоянии «я всё успеть должен». И помните: вы делаете это не только для себя, но и для счастливого будущего своего ребёнка. Ваша устойчивость – его фундамент.

— Как в Тульской области сейчас поддерживают молодых родителей, которые учатся?

— Молодая семья, да ещё и студенческая – это особый вызов. Им нужно и учёбу не забросить, и быт наладить. В нашем регионе есть целый набор мер. Это и адресная социальная помощь, и пункты проката предметов первой необходимости для малышей, и жилищные программы – например, молодым семьям доступны льготные условия ипотеки, компенсация аренды жилья. И многие другие. Мы все стремимся к тому, чтобы Тульская область стала «Территорией семейного счастья».

— Посоветуйте что-нибудь нынешним Татьянам и студентам.

— Цените это уникальное время! Поглощайте знания, но не забывайте обрастать связями – ваши одногруппники, педагоги это ваша будущая опора. Не бойтесь пробовать новое. И, конечно, любите. Любите свою будущую профессию, свой город, своих близких. Как говаривали в мои студенческие годы: «От сессии до сессии живут студенты весело».

Пусть ваша «сессия» по имени жизнь будет сдана на отлично.

«Я готова быть не просто министром, но и наставником!»







Накануне праздника Татьяна Алексеевна решила проведать университет, в котором она получила второе высшее образование — Тульский филиал Международного юридического института. Министр с радостью встретилась с нынешними студентами для теплого и душевного разговора.



Татьяна Алексеевна поделилась своим опытом и ответила на многочисленные вопросы ребят.



Больше всего ребята спрашивали о возможности стажировок и практики. Также на встрече обсудили вопросы трудоустройства и современные тренды на цифровизацию соцуслуг.

— Для меня особенно ценно встречаться со студентами именно здесь, в стенах моего института, — отметила Татьяна Абросимова. — Это не просто мероприятие, а разговор с будущими коллегами. Ваше юридическое образование — мощный инструмент для защиты интересов людей. И я готова быть для вас не только министром, но и наставником, помогая талантливой молодежи найти свой путь на благо Тулы и всей области.