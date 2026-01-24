  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тульским девятиклассникам напомнили о сроках сдачи итогового экзамена - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Тульским девятиклассникам напомнили о сроках сдачи итогового экзамена

Школьники должны будут сдать четыре предмета.

Тульским девятиклассникам напомнили о сроках сдачи итогового экзамена
Фото Алексея Пирязева.

В Тульской области в онлайн-формате прошло родительское собрание, где рассказали о правилах сдачи государственного экзамена для учеников 9-х классов. Речь шла конкретно о Государственной итоговой аттестации (ГИА), которую проходят школьники после окончания 9-го класса.

Школьники должны будут сдать четыре предмета: два обязательных (русский язык и математика) и два по выбору самих школьников.

Итоговое собеседование по русскому языку пройдет 11 февраля.

"Во время собеседования девятиклассники должны будут прочитать текст вслух, подробно пересказать его, показать умение высказываться на определенную тему и ответить на дополнительные вопросы. Подать заявление на прохождение ОГЭ нужно до 2 марта. Это можно сделать через портал Госуслуг или в образовательной организации", - отметили в региональном министерстве образования. 

21 апреля стартует досрочный период ОГЭ, основной период начнется 2 июня.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 18:18 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
школьники огэ этапы
Погода в Туле 24 января: облачно и до -18 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 24 января: облачно и до -18 градусов
сегодня, в 09:00, 191 2062 4
Дмитрий Миляев вспомнил вкус детства – тюрю и гренки
Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев вспомнил вкус детства – тюрю и гренки
сегодня, в 07:10, 133 1776 -15
Дмитрий Миляев сообщил, что сказал бы президенту США
Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев сообщил, что сказал бы президенту США
сегодня, в 11:10, 90 1204 -15
Туляки продолжают жаловаться губернатору на проблемы с отоплением
Жизнь Тулы и области
Туляки продолжают жаловаться губернатору на проблемы с отоплением
сегодня, в 10:08, 34 1147 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Имя ей дали студенты: Татьяна Абросимова рассказала как успешно совмещать студенчество и материнство
Имя ей дали студенты: Татьяна Абросимова рассказала как успешно совмещать студенчество и материнство

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.