Тульским девятиклассникам напомнили о сроках сдачи итогового экзамена

Фото Алексея Пирязева.

В Тульской области в онлайн-формате прошло родительское собрание, где рассказали о правилах сдачи государственного экзамена для учеников 9-х классов. Речь шла конкретно о Государственной итоговой аттестации (ГИА), которую проходят школьники после окончания 9-го класса.

Школьники должны будут сдать четыре предмета: два обязательных (русский язык и математика) и два по выбору самих школьников.

Итоговое собеседование по русскому языку пройдет 11 февраля.

"Во время собеседования девятиклассники должны будут прочитать текст вслух, подробно пересказать его, показать умение высказываться на определенную тему и ответить на дополнительные вопросы. Подать заявление на прохождение ОГЭ нужно до 2 марта. Это можно сделать через портал Госуслуг или в образовательной организации", - отметили в региональном министерстве образования.

21 апреля стартует досрочный период ОГЭ, основной период начнется 2 июня.