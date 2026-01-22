Где в Туле не будет электроэнергии 23 января

С 9 до 17 часов будут обесточены следующие дома:
- ул. Дальняя, 7-43 (нечётн.), 8-48 (чётн.),
- ул. Яблочкова, 67-129 (нечётн.), 48-а, 50-а, 52-,
- Мясново: 9-й пр-д, 6-40 (чётн.), 37-53 (нечётн.),
- ул. Воздухофлотская, 48-54 (чётн.),
- 10-й пр-д, 21, 22, 39,
- ул. Кабакова, 56-78 (чётн.), 53-а,
- 11-й пр-д, 11-39 (нечётн.), 10-38 (чётн.),
- 12-й пр-д, 9-21 (нечётн.), 10-22 (чётн.), 11-а, 14-а,
- ул. Полюсная, 9, 11, 13,
- ул. Победы, 18,
- ул. Кирова, 1-16, 9-а,0
- ул. Трудовая, 1-8, 1-а,
- пос. Скуратово: ул. Пионерская, 7-17, 10-а,
- ул. Ленина 2-22 (чётн.), 1-21 (нечётн.),
- СНТ «Тулаавтодор»,
- СНТ «Изыскатель»,
- Ивановские дачи,
- ул. Шоссейная,
- ул. Фестивальная,
- ул. Энтузиастов.