Где в Туле не будет электроэнергии 23 января

Публикуем список адресов.

Где в Туле не будет электроэнергии 23 января

С 9 до 17 часов будут обесточены следующие дома:

  • ул. Дальняя, 7-43 (нечётн.), 8-48 (чётн.),
  • ул. Яблочкова, 67-129 (нечётн.), 48-а, 50-а, 52-,
  • Мясново: 9-й пр-д, 6-40 (чётн.), 37-53 (нечётн.),
  • ул. Воздухофлотская, 48-54 (чётн.),
  • 10-й пр-д, 21, 22, 39,
  • ул. Кабакова, 56-78 (чётн.), 53-а,
  • 11-й пр-д, 11-39 (нечётн.), 10-38 (чётн.), 
  • 12-й пр-д, 9-21 (нечётн.), 10-22 (чётн.), 11-а, 14-а,
  • ул. Полюсная, 9, 11, 13,
  • ул. Победы, 18,
  • ул. Кирова, 1-16, 9-а,0
  • ул. Трудовая, 1-8, 1-а,
  • пос. Скуратово: ул. Пионерская, 7-17, 10-а,
  • ул. Ленина 2-22 (чётн.), 1-21 (нечётн.),
  • СНТ «Тулаавтодор»,
  • СНТ «Изыскатель»,
  • Ивановские дачи,
  • ул. Шоссейная,
  • ул. Фестивальная,
  • ул. Энтузиастов.

22 января, в 22:00 −1
