Поисковый отряд «ЛизаАлерт» проведёт в Тульской области масштабные учения

Волонтёры-поисковики из отряда «ЛизаАлерт» приглашают всех жителей Тульской области на масштабные учения в городской среде, которые состоятся в субботу, 31 января.

Организаторы разработают сценарий городского поиска на основе реальных событий из поисковой практики. Будет развёрнут полноценный штаб, а «потерявшийся» человек будет по-настоящему мёрзнуть на улице и ждать «спасения».

Это будет не просто тренировка — это практическая отработка действий, которые реально спасают жизни. Участники увидят, как строится поиск в городской среде, и поймут, как можно помогать отряду.