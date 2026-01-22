Дмитрий Миляев назвал свою главную черту характера

Фото Алексея Пирязева

— Ваша самая характерная черта?

— Нудный. Ну или дотошный.

— Качества, которые Вы больше всего цените в мужчине, в женщине?

— Я не буду разделять. Ценю честность, готовность самостоятельно принимать решения и брать за них ответственность, работоспособность.

— Что Вы больше всего цените в Ваших друзьях?

— Верность дружеским отношениям и взаимопонимание.

— Кого Вы ни при каких обстоятельствах не возьмете на работу в свою команду?

— Мог бы ответить, что любой имеет шанс. Но точно не хочу видеть в своей команде лодырей и воров.

— За что можете уволить подчиненного в 24 часа?

— Не припомню такой ситуации.

— Что является Вашим главным недостатком?

— Дотошность. Ну или нудность.

— Какое Ваше любимое занятие вне работы?

— Времени на это немного, поэтому провожу его с семьей. Это может быть совсем простое времяпрепровождение — прогулка, просмотр фильма, чтение книги.

— Что для Вас сегодня критика?

— Повод задуматься.

— Сегодня модно быть открытым?

— Да. Чрезвычайно модно.

— Каким поступком в своей жизни Вы больше всего гордитесь?

— Нет такого «вот здесь я совершил подвиг». Когда удается помочь людям в решении их проблем, возникает чувство удовлетворения.



