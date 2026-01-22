Дмитрий Миляев назвал свою главную черту характера

— Ваша самая характерная черта?
— Нудный. Ну или дотошный.
— Качества, которые Вы больше всего цените в мужчине, в женщине?
— Я не буду разделять. Ценю честность, готовность самостоятельно принимать решения и брать за них ответственность, работоспособность.
— Что Вы больше всего цените в Ваших друзьях?
— Верность дружеским отношениям и взаимопонимание.
— Кого Вы ни при каких обстоятельствах не возьмете на работу в свою команду?
— Мог бы ответить, что любой имеет шанс. Но точно не хочу видеть в своей команде лодырей и воров.
— За что можете уволить подчиненного в 24 часа?
— Не припомню такой ситуации.
— Что является Вашим главным недостатком?
— Дотошность. Ну или нудность.
— Какое Ваше любимое занятие вне работы?
— Времени на это немного, поэтому провожу его с семьей. Это может быть совсем простое времяпрепровождение — прогулка, просмотр фильма, чтение книги.
— Что для Вас сегодня критика?
— Повод задуматься.
— Сегодня модно быть открытым?
— Да. Чрезвычайно модно.
— Каким поступком в своей жизни Вы больше всего гордитесь?
— Нет такого «вот здесь я совершил подвиг». Когда удается помочь людям в решении их проблем, возникает чувство удовлетворения.
Смотрите видеоинтервью целиком по ссылке.