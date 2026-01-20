Губернатор Дмитрий Миляев рассказал, когда можно будет судить о работе его команды

«Оценивать можно уже сейчас. Люди не любят ждать», – из интервью главы региона.

Дмитрий Миляев в диалоге с медиаменеджером Ильей Степановым говорил на разные темы. Коснулся и промежуточных итогов работы его команды.

Он стал губернатором осенью 2024 года, когда основные процессы в регионе были запущены еще прежней губернаторской командой, с внушительным багажом и кредитом доверия. Когда нам можно будет судить о том, что из себя представляет губернатор Миляев и его команда?

Также в интервью были подняты темы миграционной политики и выборов, новых правил для одобрения проектов застройки и общения с туляками в соцсетях. Смотрите видеоинтервью целиком по ссылке.