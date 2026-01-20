За год в Тульской области ни одну УК не лишили лицензии

Фото Алексея Пирязева.

За год в Тульской области ни одна управляющая компания не была лишена лицензии на управление многоквартирными домами. Это означает, что все организации продолжают свою работу без каких-либо серьезных нарушений.

Отметим, что в случае выявления нарушений управляющую организацию могут привлечь к административной ответственности.

Напомним, ранее в Тульской области составляли рейтинг управляющих компаний. Их разделяли по баллам на три зоны: «зеленая», «желтая» и «красная». Последний рейтинг от ГЖИ мы публиковали в 2021 году. Тогда в него вошла 181 организация.

Ранее руководитель ГЖИ Тульской области Леонид Ивченко сообщал, что подобные рейтинги имели место и в других регионах России. В ряде регионов они стали поводом для судебных разбирательств. В связи с этим в Тульской области было приостановлено их составление. Это было в 2023 году.