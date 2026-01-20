Прокуратура внесла руководству УК «ЖСО» представление за неубранный снег и сосульки

Это те ребята, которые ранее убирали снег с помощью фотошопа.

Прокуратура Пролетарского района Тулы на основании многочисленных публикаций в соцсетях о нарушении управляющей компанией ООО «ЖСО» жилищного законодательства в части содержания общедомового имущества в зимний период организовала проверку.

Прокурорами с привлечением сотрудников государственной жилищной инспекции Тульской области, главного управления администрации Тулы по Пролетарскому округу установлено, что вопреки требованиям закона управляющая организация не приняла меры по надлежащей уборке снега с придомовых территорий и наледи с крыш обслуживаемых МКД.

С целью защиты прав граждан на безопасные условия проживания прокуратура района внесла руководителю организации представление об устранении нарушений законодательства, исполнение требований которого находится на контроле в прокуратуре.

Также представитель юридического лица вызван в прокуратуру района с целью привлечения к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ.

Напомним, УК «ЖСО» ранее уже становилась героиней публикации. Поводом стало использование ее сотрудниками ИИ или фотошопа при составлении отчета о проделанной работе.