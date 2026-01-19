  1. Моя Слобода
«В комнатах +16 градусов!»: жители Лазарево замерзают без отопления

Многократные обращения к чиновникам и коммунальщикам не дают никаких результатов.

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

В редакцию Myslo обратилась жительница пос. Лазарево Щекинского района Татьяна. Она рассказала, что жители дома № 3 по ул. Новой уже не первый день остаются без нормального отопления.

– Столбик термометра не поднимается выше 16 градусов, а по ночам приходится спать в тёплой одежде под двумя одеялами, – рассказала наша читательница.

1.jpg

По словам девушки, без отопления живёт не только её дом, но и весь посёлок: якобы, коммунальщики экономят тепло и не включают подачу отопления на полную.

– Куда мы только не звонили: и в УК, и в теплосети, и в администрацию. Каждый раз одно и то же: приезжает проверка – вентиля выкручивают на полную, как только она уезжает – мы снова сидим в холоде.

вчера, в 20:50 +2
нет отопления холодно ЖКХ нет тепла отопление проблема
Тульская область Лазарево
