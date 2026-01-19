  1. Моя Слобода
  За три дня больше 30 туляков сели за руль подшофе
За три дня больше 30 туляков сели за руль подшофе

Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

За три дня больше 30 туляков сели за руль подшофе
Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

С 16 по 18 января сотрудниками ГАИ Тульской области был установлен 31 водитель, севший за руль с признаками опьянения.

Десять человек были пьяны, ещё двое при этом не имели водительского удостоверения. 12 задержанных отказались «подуть в трубку», из них семеро не оказались «бесправными».

Кроме того, в отношении семи водителей собраны материалы проверки по признакам преступления по статье 264.1 УК РФ – ранее их уже ловили пьяными за рулем и теперь их ждёт уголовное наказание.

Тульская Госавтоинспекция напоминает: за пьяную езду предусмотрен штраф в размере 45 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком от 1,5 до 2 лет. Аналогичное наказание грозит лицу, пустившему пьяного водителя за руль своего авто. За повторное нарушение можно лишиться свободы на срок до двух лет. 

При отсутствии водительского удостоверения пьяному водителю придётся заплатить 45 тысяч рублей либо отбыть административный арест сроком от 10 до 15 суток. 

вчера, в 21:21 0
