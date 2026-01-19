  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Туле водитель прошмыгнул по встречке, пока горел красный - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Туле водитель прошмыгнул по встречке, пока горел красный

Видео с нарушителем появилось в Сети.

В Туле водитель прошмыгнул по встречке, пока горел красный

В телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали кадры, снятые на перекрестке ул. Герцена и ул. Пузакова. На записи видно, как водитель легковушки нарушил правила дорожного движения.

«По встречной на красный, минуя пешеходов (которым кстати горит зеленый), быстренько налево», - сообщил автор видео.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
На пр. Ленина водитель автобуса повернул так, как ему захотелось
Дежурная часть
На пр. Ленина водитель автобуса повернул так, как ему захотелось
вчера, в 16:31, 6 751 1
На ул. Вильямса встретили «загадочного» водителя
Дежурная часть
На ул. Вильямса встретили «загадочного» водителя
18 января, в 19:59, 26 2689 -10
В Туле таксист нарушил ПДД и сразу встретил гаишников
Дежурная часть
В Туле таксист нарушил ПДД и сразу встретил гаишников
18 января, в 15:06, 16 2171 4
В Туле водители откуда захотели, оттуда и повернули
Дежурная часть
В Туле водители откуда захотели, оттуда и повернули
17 января, в 19:59, 46 2289 -4
Все новости сюжета

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
вчера, в 20:17 +1
Другие статьи по темам
Событие
автохам накажи автохама
Место
Тула
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания: фоторепортаж
Жизнь Тулы и области
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания: фоторепортаж
вчера, в 12:50, 69 12790 2
Избил, разнес машину топором, угрожал слить хоум-видео: туляк полгода преследует бывшую жену 
Дежурная часть
Избил, разнес машину топором, угрожал слить хоум-видео: туляк полгода преследует бывшую жену 
вчера, в 15:15, 57 4400 8
«В комнатах +16 градусов!»: жители Лазарево замерзают без отопления
Жизнь Тулы и области
«В комнатах +16 градусов!»: жители Лазарево замерзают без отопления
вчера, в 20:50, 40 684 2
Выбор читателей Myslo: выбираем лучшее место в Туле, где готовят шаурму
Жизнь Тулы и области
Выбор читателей Myslo: выбираем лучшее место в Туле, где готовят шаурму
вчера, в 15:00, 40 1416 -3

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
«В комнатах +16 градусов!»: жители Лазарево замерзают без отопления
«В комнатах +16 градусов!»: жители Лазарево замерзают без отопления
В Богородицке с начала года ищут Дмитрия Мызникова
В Богородицке с начала года ищут Дмитрия Мызникова

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.