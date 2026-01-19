Найден очередной прорыв: в поселке Шварцевском пятый день пытаются восстановить водоснабжение

19 января на оперативном совещании у губернатора Тульской области зампред правительства Наталья Аникина и глава Киреевского района Владислав Галкин доложили об обстановке с водой в Киреевском районе.
15 января в районе произошла коммунальная авария — прорывы водовода. На следующий день водоснабжение было восстановлено, но 17 января случился новый прорыв.
За эти дни коммунальщики устранили 4 прорыва, заменили насосы и задвижки, но вчера, 18 января, был обнаружен новый прорыв на сетях.
По словам Галкина, работы осложнялись тем, что трубопровод проходит в поле, снежный наст препятствовал обнаружению прорывов. Место протечки было найдено в зарослях, сейчас специалисты вырубают их, чтобы добраться до труб.
Глава администрации Киреевского района Владислав Галкин сообщил, что водозабор принадлежит частнику, находится в аварийном состоянии. Собственник, несмотря на регулярные переговоры, отказывается передавать инфраструктуру в муниципальную собственность.
«Все службы работают оперативно, специалисты делают всё возможное для скорейшего устранения аварии», — сказал Галкин.
По словам Аникиной, в ликвидации нового прорыва задействованы бригады ГКУ ТО «Жилкомреформа».
«Люди замучались! А мы только рапортуем: „Устранили один прорыв, а на следующий день — новый!“» — сказал Дмитрий Миляев.
Губернатор по итогам устранения аварии поручил внести предложение по модернизации водоснабжения в районе.
«Доводите историю до конца. Если нужно содействие в части средств, людей — обращайтесь», — подытожил Дмитрий Миляев.