  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Найден очередной прорыв: в поселке Шварцевском пятый день пытаются восстановить водоснабжение - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Найден очередной прорыв: в поселке Шварцевском пятый день пытаются восстановить водоснабжение

По словам главы Киреевского района, владелец скважины отказывается передавать ее в муниципальную собственность.

Найден очередной прорыв: в поселке Шварцевском пятый день пытаются восстановить водоснабжение
Фото: тг-канал Владислава Галкина

19 января на оперативном совещании у губернатора Тульской области зампред правительства Наталья Аникина и глава Киреевского района Владислав Галкин доложили об обстановке с водой в Киреевском районе.

15 января в районе произошла коммунальная авария — прорывы водовода. На следующий день водоснабжение было восстановлено, но 17 января случился новый прорыв.

За эти дни коммунальщики устранили 4 прорыва, заменили насосы и задвижки, но вчера, 18 января, был обнаружен новый прорыв на сетях.

photo_2026-01-19_13-05-02.jpg

По словам Галкина, работы осложнялись тем, что трубопровод проходит в поле, снежный наст препятствовал обнаружению прорывов. Место протечки было найдено в зарослях, сейчас специалисты вырубают их, чтобы добраться до труб.

Глава администрации Киреевского района Владислав Галкин сообщил, что водозабор принадлежит частнику, находится в аварийном состоянии. Собственник, несмотря на регулярные переговоры, отказывается передавать инфраструктуру в муниципальную собственность.

«Все службы работают оперативно, специалисты делают всё возможное для скорейшего устранения аварии», — сказал Галкин.

По словам Аникиной, в ликвидации нового прорыва задействованы бригады ГКУ ТО «Жилкомреформа». 

photo_2026-01-19_12-45-45.jpgphoto_2026-01-19_12-45-44 (2).jpg

«Люди замучались! А мы только рапортуем: „Устранили один прорыв, а на следующий день — новый!“» — сказал Дмитрий Миляев.

Губернатор по итогам устранения аварии поручил внести предложение по модернизации водоснабжения в районе. 

«Доводите историю до конца. Если нужно содействие в части средств, людей — обращайтесь», — подытожил Дмитрий Миляев.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 13:11 0
Другие статьи по темам
Событие
коммунальная авария
Место
Тульская область
Погода в Туле 19 января: до -10 градусов и небольшой снег
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 19 января: до -10 градусов и небольшой снег
сегодня, в 07:00, 105 1038 2
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания: фоторепортаж
Жизнь Тулы и области
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания: фоторепортаж
сегодня, в 12:50, 36 3310 1
Туляк забыл поставить на учет собственных пчел и получил предостережение
Жизнь Тулы и области
Туляк забыл поставить на учет собственных пчел и получил предостережение
сегодня, в 09:33, 27 1161 -3
С 2026 года самозанятые туляки смогут оформлять больничные
Жизнь Тулы и области
С 2026 года самозанятые туляки смогут оформлять больничные
сегодня, в 11:20, 27 392 -1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
«Сначала соседка чуть не погибла, а теперь мы мерзнем в квартирах»: в центре Тулы люди две недели живут без газа
«Сначала соседка чуть не погибла, а теперь мы мерзнем в квартирах»: в центре Тулы люди две недели живут без газа
Главой администрации МО Донской стал Владимир Белов
Главой администрации МО Донской стал Владимир Белов

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.