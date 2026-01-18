  1. Моя Слобода
В пос. Шварцевский прорвало водопровод

Ремонтно-восстановительные работы ведутся со вчерашнего дня.

В пос. Шварцевский прорвало водопровод

Жители пос. Шварцевский Киреевского района остались без воды из-за порыва водовода диаметром 200. По словам главы администрации района Владислава Галкина, восстановительные работы ведутся со вчерашнего дня.

Днём 18 января, в процессе ремонта, был обнаружен новый порыв на водоводе между вторым и третьем водоподъемом. Ремонт будет продолжаться до полного возобновления подачи воды.

Подвоз воды для жителей будет осуществлён по следующему графику:

  • 13.35–14.00 — ул. Первомайская, 4,
  • 14.05–14.30 — ул. Менделеева, 13,
  • 14.35–15.00 — ул. Менделеева, 6,
  • 15.05–15.30 — ул. Ленина, 8,
  • 15.35–16.00 — ул. Советская, 1,
  • 16.05–16.30 — ул. Парковая, 3.

Дополнительно с 10.00 до 20.00 организована бесплатная раздача воды в автоматах по адресам:

  • ул. Первомайская, 1,
  • ул. Первомайская, 4,
  • ул. Менделеева, 6,
  • ул. Ленина, 8.

При необходимости волонтёры могут доставить воду престарелым, одиноким и больным людям. Заявки принимаются по телефонам: 8(953)950-79-94, 8(48754)6-11-24.

вчера, в 13:42 +1
Событие
нет воды порыв водопровода ремонтные работы коммунальная авария
Место
Тульская область Шварцевский
