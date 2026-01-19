«Сначала соседка чуть не погибла, а теперь мы мерзнем в квартирах»: в центре Тулы люди две недели живут без газа

Из-за обратной тяги в вытяжках температура в квартирах опустилась до 14-15°C. Ремонт дымохода не начинался – комиссия для обследования никак не может собраться.

Проблема в доме № 3 по ул. Сойфера возникла в ночь с 7 на 8 января: в вентиляции из-за обратной тяги начал скапливаться углекислый газ. По счастливой случайности никто не погиб. Девушка в одной из квартир потеряла сознание, но муж вовремя вернулся с работы и успел вызвать скорую помощь.

Газовщики перекрыли в 10 квартирах подачу ресурса. Жители, понимая необходимость таких мер, надеялись, что ситуация разрешится быстро. Однако история затянулась.

— После этого ничего не происходило, только обещают приехать и посмотреть. И это за 12 дней! На улице морозы: ледяной воздух дует из вентиляции в квартиры. Колонки покрылись инеем и льдом. В квартирах очень холодно, батареи и раньше были еле теплыми, а с обратной тягой температура упала до 14-15 °C, — обратился в редакцию житель дома Игорь Кучеренко.

По информации из домового чата, очередная ожидаемая дата прибытия комиссии — 20 января.

«Завтра утром приедет комиссия из представителей администрации, УК, газовой службы, ГЖИ, ИП Смирнов (обслуживающая дымоходы организация) для обследования и решения нашей проблемы. Настаивала на сегодня — не смогли всех собрать», — сообщила жителям старшая по дому.

По информации Тулагоргаза, ситуация произошла из-за неисправности дымоходов в двух квартирах на первом этаже.

Мужчина также рассказал, что похожая ситуация с обратной тягой уже была 2 года назад в этих же квартирах. Тоже только по счастливой случайности никто не погиб — спасла защита на самой колонке. Тогда помощь медиков понадобилась жителям сразу двух квартир.

— После этого утеплили вентиляционный канал, но это не помогло, и ситуация снова повторилась, — поясняет Игорь. — Проблемы начались после капремонта дома в 2023 году, до этого всегда всё было хорошо. Отсюда очень много вопросов. Почему капремонт сделали с нарушениями? Почему два года назад, когда ситуация произошла первый раз, всё качественно не исправили? В квартирах должны найти трупы от отравления угарным газом, чтобы что-то начали делать и исправили ситуацию раз и навсегда?