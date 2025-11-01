В Узловой после капремонта открыли молодежный театр

В день открытия состоялась премьера – спектакль «Конек-Горбунок».

Фото пресс-службы правительства Тульской области

В Узловой открыли молодежный театр после капитального ремонта. В день открытия труппа театра представила зрителям премьеру — спектакль «Конек-Горбунок» по одноименной сказке Петра Ершова в постановке режиссера и директора учреждения Татьяны Удовкиной.

Этой постановкой творческий коллектив открыл свой 23-й театральный сезон и отметил 22-летие самого театра.

Кроме основной труппы, при театре работают детские студии «Арлекин», «Лицедеи» и «Маска». Их воспитанники неоднократно становились лауреатами всероссийских, российских и международных театральных фестивалей и форумов.

Ежегодно в Молодежном театре проходит традиционная неделя театрального искусства «Узловая + Театр». Свои спектакли показывают профессиональные театры Тульской области и соседних регионов.

Также здесь проходит конкурс школьных театров Узловского района.