В Туле первый этап ремонта на Калужском шоссе обещают закончить до конца ноября

Работы выполнены на 55%.

Фото администрации Тулы.

В Туле на Калужском шоссе ремонтируют более 2,5 км дорожного полотна. Первый этап дорожники планируют завершить до конца ноября 2025 года.

Специалисты завершили фрезерование, проводится устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси, отметили в администрации города. 

Второй этап работ начнется в 2026 году. Он предусматривает устройство тонкослойного покрытия типа «Новачип». Оно выдержит высокие нагрузки трафика. 

— Эти работы планируется начать при наступлении благоприятных погодных условий и выполнить до середины июля следующего года. Такой срок обусловлен технологией укладки данного типа покрытия: температура окружающего воздуха должна быть не ниже +20 °С, — отметили в городской администрации. 

В этом году на Калужском шоссе также заменили асфальт на мосту. 

сегодня, в 14:22 0
