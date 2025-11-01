Ремонт Орловского путепровода в Туле планируют завершить к 1 сентября 2026 года

Фото Алексея Пирязева.

Заместитель председателя правительства Тульской области Родион Дудник провел заседание по реконструкции Орловского путепровода. Об этом сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства региона.

— Реконструкция Орловского путепровода — это критически важный проект для развития транспортной инфраструктуры Тулы. Мы должны обеспечить его своевременное и качественное выполнение, чтобы уже к 1 сентября 2026 года жители города получили современный и безопасный объект, — сказал Родион Дудник.

На встрече обсудили текущее состояние работ. Сообщается, что в настоящий момент на объекте реконструируют газопровод, разбирают старое пролетное строение моста и временно переносят кабельные линии связи.