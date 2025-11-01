  1. Моя Слобода
Ремонт Орловского путепровода в Туле планируют завершить к 1 сентября 2026 года

На данный момент на объекте реконструируют газопровод, разбирают старое пролетное строение.

Фото Алексея Пирязева.

Заместитель председателя правительства Тульской области Родион Дудник провел заседание по реконструкции Орловского путепровода. Об этом сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства региона.

— Реконструкция Орловского путепровода — это критически важный проект для развития транспортной инфраструктуры Тулы. Мы должны обеспечить его своевременное и качественное выполнение, чтобы уже к 1 сентября 2026 года жители города получили современный и безопасный объект, — сказал Родион Дудник.

На встрече обсудили текущее состояние работ. Сообщается, что в настоящий момент на объекте реконструируют газопровод, разбирают старое пролетное строение моста и временно переносят кабельные линии связи.

