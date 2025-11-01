В Туле 60 человек эвакуировали с улицы Кутузова из-за падения обломков БПЛА

Фото Юлии Королевой.

В Туле жителей порядка 50 домов на улице Кутузова уведомили о том, что они могут разместиться в пункте временного размещения. Об этом сообщил глава администрации Илья Беспалов, прибывший на место происшествия.

Всего 60 человек эвакуировали, среди них 22 ребенка. На месте работают спецслужбы.

Как стало известно Myslo, взрыв запланирован на пустыре в ближайшие часы. Эксперты уже приступили к подготовке: выкопана специальная яма для проведения работ. Окна соседних зданий заблаговременно заклеили, чтобы обеспечить максимальную безопасность.

Напомним, взрыв возле частного дома № 56 прогремел в ночь на 1 ноября.