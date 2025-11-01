Прокуратура Тульской области подала иск к ООО «Максистрой»

Арбитражный суд Тульской области рассмотрит иск областной прокуратуры к ООО «Максистрой». Тип иска — экономические споры по гражданским правоотношениям. В качестве третьих лиц в процессе выступят министерство транспорта и дорожного хозяйства, управление Федеральной антимонопольной службы и министерство по контролю и профилактике коррупционных нарушений.

ООО «Максистрой» работает с 2008 года в сфере строительства автомобильных дорог и автомагистралей. Генеральный директор Дмитрий Николаевич Голуб управляет компанией с 2019 года и является её единственным учредителем.

Отметим, в 2010 году Дмитрий Голуб баллотировался в депутаты Тульской городской Думы, но так им и не стал. Голуб — сын известного в прошлом тульского застройщика Николая Голуба, который долгое время возглавлял компанию «Тулаагропромстрой».