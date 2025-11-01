  1. Моя Слобода
В Туле суд рассмотрит дело о кровавой бойне, которую устроили две охотничьи собаки

Задрали 100 соседских птиц.

Ленинский районный суд рассмотрит иск местного жителя к соседу о возмещении ущерба за гибель домашней птицы, сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента по Тульской области.

В заявлении истец указал, что разводит гусей, кур и индоуток. В этом августе мужчина обнаружил на участке более 100 изуродованных трупов птиц. Мужчина считает, что его птиц задрали две охотничьи собаки, которые принадлежат соседу, и просит взыскать с него один миллион рублей.

Судебное заседание по этому делу состоится 13 ноября в 10.00.


 

сегодня, в 10:35 +1
задрали птицсобакиЛенинский районный судТулапроисшествия
