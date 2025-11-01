Погода в Туле 2 ноября: туман и до +9 градусов

Фото Алексея Пирязева.

2 ноября в Туле будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Утром местами возможен туман, видимость 200-700 м. Ветер 3-8 м/с.

Температура воздуха днем — от +4 до +9°С. Атмосферное давление 750-755 мм рт. ст.