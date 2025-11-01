  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Погода в Туле 2 ноября: туман и до +9 градусов - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Погода в Туле 2 ноября: туман и до +9 градусов

Атмосферное давление будет повышенным.

Погода в Туле 2 ноября: туман и до +9 градусов
Фото Алексея Пирязева.

2 ноября в Туле будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Утром местами возможен туман, видимость 200-700 м. Ветер 3-8 м/с.

Температура воздуха днем — от +4 до +9°С. Атмосферное давление 750-755 мм рт. ст.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Фотограф:
сегодня, в 09:00 +5
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
погодатуман
Погода в Туле 2 ноября: туман и до +9 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 2 ноября: туман и до +9 градусов
сегодня, в 09:00, 107 528 5
Администрация Тулы о супермаркете в «доме с башенкой» на Первомайской: «Оснований для запрета нет»
Жизнь Тулы и области
Администрация Тулы о супермаркете в «доме с башенкой» на Первомайской: «Оснований для запрета нет»
вчера, в 18:32, 80 2817 1
Умер еще один из пострадавших в жутком ДТП на Пролетарском мосту 
Дежурная часть
Умер еще один из пострадавших в жутком ДТП на Пролетарском мосту 
вчера, в 09:11, 82 9958 -1
Тула начала подготовку к празднованию 85-летия обороны и 50-летия присвоения почетного звания «город-герой»
Жизнь Тулы и области
Тула начала подготовку к празднованию 85-летия обороны и 50-летия присвоения почетного звания «город-герой»
сегодня, в 11:04, 26 605 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
«Листья Памяти»: Дмитрий Миляев открыл в Тульском педуниверситете мемориально-выставочный комплекс
«Листья Памяти»: Дмитрий Миляев открыл в Тульском педуниверситете мемориально-выставочный комплекс
Объявлен отбой опасности БПЛА
Объявлен отбой опасности БПЛА
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.