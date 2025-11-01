«Листья Памяти»: Дмитрий Миляев открыл в Тульском педуниверситете мемориально-выставочный комплекс

Фото Алексея Пирязева.

Идея создания памятника принадлежит ректору ТГПУ им. Л. Н. Толстого Константину Подрезову.

Многие из тех, кто принимал участие в создании аллеи, с первых дней войны в 1941 году добровольцами и по мобилизации уходили на фронт. С июня по сентябрь (3 октября институт приостановил работу в связи с эвакуацией) в ряды Красной армии вошло более 50 человек. 14 студентов вступили в Тульский коммунистический добровольческий полк, который в июле 1941 года принял боевое крещение под городом Ярцево Смоленской области. Памятник и выставочное пространство, открытое в учебном заведении, призваны увековечить память о подвиге студентов, преподавателей и сотрудников в годы Великой Отечественной войны.

1 ноября губернатор Тульской области Дмитрий Миляев принял участие в открытии мемориально-выставочного комплекса «Листья Памяти» у первого корпуса Тульского государственного педагогического университета. Он посвящен героям Великой Отечественной войны.

— Всех нас связывает незримая, но очень прочная нить памяти о предках, которые в суровые годы Великой Отечественной войны защитили Родину и весь мир от фашизма. Сегодня долг каждого — внести свою лепту в сохранение исторической памяти и справедливости. В трудные годы нас всегда отличало единство, и оно становилось крепче именно тогда, когда приходилось тяжело, — сказал губернатор.

Дмитрий Миляев отметил, что сегодня, как и в годы ВОВ, Тульская область — огромная, дружная и надёжная волонтёрская семья, которая помогает бойцам приближать Победу. Во благо Родины трудятся все неравнодушные туляки: социально ответственный бизнес, педагоги, студенты, школьники, пенсионеры.

— В годы Великой Отечественной войны люди вставали в один строй для борьбы с врагом. Так происходит и сегодня. Это связь поколений, она делает нас сильными и непобедимыми, — подчеркнул глава региона.

Среди почетных гостей был Сергей Данилин — внук Петра Данилина, студента-фронтовика Тульского педагогического института.

Он поблагодарил представителей университета и подчеркнул, что этот мемориал — символ памяти не только о его дедушке, но и в целом о тех, кто отстаивал наше независимое будущее.

— Дед всю жизнь посвятил работе с молодежью и популяризации подвига народа. Хотя я от него лично практически ничего не слышал. Он не любил говорить о сражениях и тяготах войны. Когда присваивали Туле звание города-героя в Москве, делегацию возглавлял мой дед. Когда он вернулся, то был очень расстроен: говорил, что все города достойны такого звания, потому что Победа — это общее достижение всего народа.

Петр Данилин учился на историческом факультете и в составе Тульского добровольческого полка был направлен под Ярцево. В этих боях получил серьезное ранение, прошел лечение в госпитале и вернулся в строй. Воевал до мая 1945-го. Среди его наград — ордена Красного Знамени, Отечественной войны І, ІІ степени, Красной Звезды, Славы ІІ степени, медали «За отвагу» и «За боевые заслуги». После войны вернулся в Тулу, закончил педагогический институт, получил ученую степень кандидата исторических наук. Преподавал историю в Тульском педучилище № 1, был директором средней школы № 17, возглавлял Тульский городской отдел народного образования, позже много лет читал лекции по истории в политехническом институте.