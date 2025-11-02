Объявлен отбой опасности БПЛА

Об этом в мессенджере МАХ написал губернатор Дмитрий Миляев.

В Тульской области объявили отбой опасности атаки беспилотников. Напомним, ранее глава региона Дмитрий Миляев сообщал, что ночью было сбито два БПЛА.

Пострадавших нет, разрушения инфраструктуры не зафиксировано.