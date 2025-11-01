Администрация Тулы о супермаркете в «доме с башенкой» на Первомайской: «Оснований для запрета нет»

Городские власти провели совещание с представителями сети «Дикси» и – расписались в невозможности принимать решения.

Фото Дмитрия Дзюбина.

В администрации Тулы отреагировали на жалобы жителей на открытие супермаркета «Дикси» на первом этаже дома № 62 по пр. Ленина.

30 октября там прошла рабочая встреча с участием представителей торговой сети «Дикси», управления Роспотребнадзора, УК «Подъем Дом» и собственника помещения, в котором планируется размещение магазина.

О ходе встречи представители администрации сообщили недовольным жильцам:

— Специалисты администрации города Тулы, управления Роспотребнадзора по Тульской области довели до сведения представителей компании «Дикси» информацию о конструктивных особенностях здания, о необходимости неукоснительного соблюдения требований по шуму при проведении ремонтных работ и требований санитарного законодательства в процессе функционирования магазина в дальнейшем.

Кроме того, компании «Дикси» рекомендовано согласовать место парковки транспорта при проведении разгрузки товара с управлением по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы.

Представители торговой сети сообщили о том, что подрядной организацией осуществляются ремонтно-отделочные работы в помещении магазина. В настоящее время в помещении проводятся работы по дополнительной шумоизоляции пола и потолка, какой — либо новой перепланировки проводиться не будет.

Разгрузка товара будет проводиться со стороны проезжей части ул. Первомайская, во двор жилого дома машины заезжать не будут.

Контейнеры с отходами будут храниться в специальном помещении внутри магазина, вывоз отходов будет производиться ежедневно по договору с ООО «Хартия».

Основания для запрета использования нежилого помещения под магазин отсутствуют, — заключили в администрации.

Однако люди сдаваться не намерены. По нашим данным, они собираются писать жалобы выше.

Ранее Myslo рассказал историю жильцов дома-памятника архитектуры. Недавно стало известно, что на первом этаже дома будет открыт магазин «Дикси». Жильцы категорически против. Они боятся перепланировки, так как в доме деревянные перекрытия; опасаются крыс, которые, как известно, вечные спутники магазинов продовольствия. Также у дома узкий въезд во двор, и постоянные погрузки-разгрузки товара заблокируют жильцам путь. Также в доме находится детская областная библиотека, что должно стать причиной запрета продажи спиртного в будущем «Дикси».