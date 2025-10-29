  1. Моя Слобода
Туляки из «дома с башенкой» взбунтовались против открытия супермаркета на первом этаже
Фото Дмитрия Дзюбина и из архива читателей.

Туляки из «дома с башенкой» взбунтовались против открытия супермаркета на первом этаже

Под жилыми квартирами на улице Первомайской скоро откроют «Дикси». Жители уверены: спокойной жизни у них больше не будет.

Один из самых красивых домов Тулы — «сталинка» с башенкой на пересечении проспекта Ленина и улицы Первомайской — оказался в центре скандала. Пару недель назад жители узнали, что помещение на первом этаже переоборудуют под супермаркет.

Дом № 62 по пр. Ленина — образец сталинского ампира, признан памятником архитектуры. Его начали строить еще в 1941-м, но стройка застопорилась: война внесла коррективы. Дом был полностью сдан и поставлен на учет лишь через 10 лет.

WhatsApp Image 2025-09-13 at 14.09.47.jpeg
Раньше на первом этаже этого дома были жилые квартиры.

— Около 20 лет на первом этаже нашего дома работал магазин «Легкий шаг», — рассказала Myslo жительница дома Мария Капустина. — Потом магазин закрылся, и мы узнали, что нежилые помещения продали под супермаркет. Скоро у нас будет «Дикси», и мы от этого просто в ужасе!

_ZYB3195.jpg

Домовый чат сейчас гудит, как пчелиный улей. Основных претензий к супермаркету у жителей сейчас три.

_ZYB3191.jpg

Претензия первая — опасность обрушения  

— Мы переживаем за качество работы строителей, — говорят жильцы. — Сейчас помещение переоборудуют под супермаркет, что-то сносят, что-то достраивают. Еще бы! Это бывшие квартиры, никак не приспособленные под продуктовый магазин. Там даже места под подсобные помещения нет.

b345fc4d-300e-4e57-b768-4a09331092ee.jpeg

Наш дом построен из кирпича, а вот перекрытия в нем деревянные. Стены ломали еще во времена «Легкого шага», а что сейчас там происходит — подумать страшно. А если дерево не выдержит такого ремонта?

ea8ca499-9138-46fb-8e49-90423196eb1c.jpeg

Претензия вторая — въезд во двор

Строго говоря, он один — через распашные ворота, выходящие на улицу Первомайскую. А дальше, к подъездам углового дома, ведут узкие дорожки.

_ZYB3183.jpg

— Наш двор не рассчитан на долгие разгрузочные работы крупногабаритных машин. Нам и «Легкий шаг» приносил неудобства, но некритичные, — говорит Мария Капустина. — Завоз товара в обувной магазин — дело все же нечастое. Что будет с продуктами, страшно представить: там завозят продукцию постоянно. Уже сейчас, во время ремонта, въезд во двор перекрывают.

Вот как выглядит въезд сейчас. Люди не могли ни въехать, ни выехать, опаздывали утром на работу:

collage.png
Жители: «Узенький въезд во двор не выдержит нагрузки».

Претензия третья — грызуны

Вечные спутники общепита и продуктовых магазинов — крысы, мыши и тараканы.

— В этом плане соседство с магазином обуви было более спокойным. Что будет с открытием «Дикси» — большой вопрос, — говорят жители.

WhatsApp Image 2025-10-20 at 21.50.11.jpeg

Также интересно, как магазин планирует продавать алкогольную продукцию и табак, — в этом же доме находится детская областная библиотека.

Жители обращались через соцсети к главам разных уровней. Город ответил им так:

— В администрации города Тулы будет проведено совещание с участием арендодателя помещения и представителя региональной сети «Дикси» по оценке сложившейся ситуации, рисков нахождения точки продажи табачной и алкогольной продукции вблизи учреждения культуры, выработки дальнейшего решения. Совещание состоится не позднее 31.10.2025. 

Люди недоумевают:

— Почему-то власти взволновала только продажа алкоголя! Мы вообще против продажи любых продуктов у нас. Ни дом, ни двор не предназначены для супермаркета!

Автор:
Фотограф:
сегодня, в 17:00 +1
Событие
дом с башенкойсупермаркет
Место
Тула
