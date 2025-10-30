В холле поликлиники на Коминтерна умерла пациентка

Фото Алексея Пирязева.

В тульской поликлинике, расположенной на улице Коминтерна, умерла пациентка. Об этом в соцсетях рассказали очевидцы. По их словам, женщине внезапно стало плохо, она потеряла сознание.

— Дежурного фельдшера на месте не оказалось, лекарств нужных тоже, да и искать их начали уже слишком поздно. Врачи лишь немного вяло качали сердце. Скорая приехала спустя 20 минут, если не больше, — написали очевидцы.

Myslo запросил комментарий у минздрава Тульской области. Нам рассказали, что 45-летняя женщина потеряла сознание в холле поликлиники.

— Медицинские работники сразу начали проводить реанимационные мероприятия. Одновременно сотрудниками поликлиники была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Бригада скорой прибыли через 13 минут. Несмотря на все усилия, спасти пациентку не удалось. Окончательная причина смерти будет установлена после патологоанатомического вскрытия, — прокомментировали в ведомстве.

По данному факту минздрав проводит ведомственную проверку.