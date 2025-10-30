  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В холле поликлиники на Коминтерна умерла пациентка - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В холле поликлиники на Коминтерна умерла пациентка

По данному факту минздрав проводит ведомственную проверку.

В холле поликлиники на Коминтерна умерла пациентка
Фото Алексея Пирязева.

В тульской поликлинике, расположенной на улице Коминтерна, умерла пациентка. Об этом в соцсетях рассказали очевидцы. По их словам, женщине внезапно стало плохо, она потеряла сознание. 

— Дежурного фельдшера на месте не оказалось, лекарств нужных тоже, да и искать их начали уже слишком поздно. Врачи лишь немного вяло качали сердце. Скорая приехала спустя 20 минут, если не больше, — написали очевидцы.

Myslo запросил комментарий у минздрава Тульской области. Нам рассказали, что 45-летняя женщина потеряла сознание в холле поликлиники.

— Медицинские работники сразу начали проводить реанимационные мероприятия. Одновременно сотрудниками поликлиники была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Бригада скорой прибыли через 13 минут. Несмотря на все усилия, спасти пациентку не удалось. Окончательная причина смерти будет установлена после патологоанатомического вскрытия, — прокомментировали в ведомстве.

По данному факту минздрав проводит ведомственную проверку.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Фотограф:
сегодня, в 16:21 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
умерла женщина в больнице
Погода в Туле 30 октября: до +9 градусов и небольшие осадки
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 30 октября: до +9 градусов и небольшие осадки
сегодня, в 07:00, 162 1142 4
На Калужском шоссе из-за разбросанного мусора столкнулись четыре автомобиля
Жизнь Тулы и области
На Калужском шоссе из-за разбросанного мусора столкнулись четыре автомобиля
сегодня, в 09:33, 96 2410 0
Туляки из «дома с башенкой» взбунтовались против открытия супермаркета на первом этаже
Жизнь Тулы и области
Туляки из «дома с башенкой» взбунтовались против открытия супермаркета на первом этаже
вчера, в 17:00, 183 9416 19
За ночь в небе над Тульской областью нейтрализовано 9 беспилотников
Жизнь Тулы и области
За ночь в небе над Тульской областью нейтрализовано 9 беспилотников
сегодня, в 08:05, 43 1865 -2

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Туляков приглашают стать частью масштабной фотовыставки на пять тысяч снимков
Туляков приглашают стать частью масштабной фотовыставки на пять тысяч снимков
В Туле до 4 ноября ограничат парковку на улице Менделеевской
В Туле до 4 ноября ограничат парковку на улице Менделеевской
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.