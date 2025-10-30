  1. Моя Слобода
Туляков приглашают стать частью масштабной фотовыставки на пять тысяч снимков

Принести свое фото можно на ресепшн кластера до 22 ноября. 0+

Фото Алексея Пирязева.

22 ноября в кластере «Октава» пройдет фестиваль «Молодая фотография в Октаве» — событие, которое объединяет всех, кто рассказывает истории через кадр. В течение одного дня кластер станет пространством встреч фотографов, художников, фоторедакторов и зрителей, где каждый сможет по-новому взглянуть на фотографию как на живое искусство.

В программе фестиваля — лекции и живые дискуссии с ведущими молодыми тульскими и приглашенными опытными фотографами, фотохудожниками и ИИ-художниками, мастер-классы по визуальному повествованию и композиции, обсуждение нейросетей как инструмента фотографа, перформативные съёмки, маркет фотокниг и техник, портфолио-ревю.

Особая часть фестиваля — масштабная фотовыставка на 5 000 снимков, созданная совместно с жителями Тулы. Каждый может стать её соавтором:

Можно взять фотографии из личных архивов или распечатать снимки с телефона или компьютера — количество и формат не ограничены. Фотографии можно сделать во дворе кластера в фотобудке, либо распечатать на 1 этаже кластера, в книжном магазине «Манифест». На обратной стороне фото нужно указать имя, фамилию и номер телефона.

Принести фото можно на ресепшн кластера до 22 ноября с 12.00 до 21.00 ежедневно, количество не ограничено. 

Все фотографии будут проходить проверку на предмет соблюдения цензуры, так как на выставку придут дети. Команда фестиваля будет постепенно отбирать и размещать фотографии на стенах третьего этажа, создавая растущую экспозицию, которая будет пополняться новыми историями.

«Если команде удастся собрать 5000 фотографий, это достижение будет официально зафиксировано совместно с Союзом фотохудожников России. Каждый житель сможет стать частью этого масштабного проекта и внести свой вклад в историю города», — рассказали организаторы. 

Кроме того, команда фестиваля снимет документальный фильм о том, как создавалась эта масштабная фотовыставка. Все желающие могут стать участниками съемок — рассказать историю своего фото, поделиться воспоминаниями, эмоциями и чувствами, связанными с ним.

Чтобы принять участие, достаточно сообщить об этом администратору на ресепшене кластера, и он запишет вас в список участников фильма. Участников съёмок ждут памятные призы и сюрпризы от партнёров фестиваля.

Фотограф:
сегодня, в 16:42 +1
