«Отцовская слава» и «Верность долгу»: в Тульской области по-новому отметят заслуги родителей

Фото из архива Myslo.

Сегодня на заседании Тульской областной Думы принято решение о внесении изменений в областные законы, которые касаются поощрения родителей.

Теперь тульские мамы и папы смогут получать медаль «За верность родительскому долгу» и знак отличия «Отцовская слава» без обязательного пятилетнего перерыва между наградами.

Ранее такой интервал был необходим между присвоением разных званий, теперь же депутаты поддержали инициативу правительства области, чтобы благодарность за родительский труд можно было выразить раньше.

Эти награды предназначены для родителей, которые с любовью и ответственностью воспитывают детей, в том числе особенных, помогают им развиваться, заниматься спортом, творчеством и учёбой.

Как подчеркнули парламентарии, это решение — ещё один шаг к тому, чтобы Тульская область оставалась территорией семейного счастья, где родительский труд, забота и любовь получают заслуженное признание.