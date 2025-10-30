  1. Моя Слобода
В Тульской области расширят меры поддержки семей погибших участников СВО

В Тульской области расширят меры поддержки семей погибших участников СВО

Депутаты облдумы приняли важное решение о расширении мер социальной поддержки для тех, кто потерял родных в ходе специальной военной операции.

Это — закон о внимании, сострадании и признательности людям, на чьи плечи легло самое тяжёлое испытание.

Теперь региональная помощь будет распространяться на родителей и вдов погибших (умерших или пропавших без вести) военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и бойцов частных военных компаний, исполнявших служебные обязанности на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с февраля 2022 года.

На что могут рассчитывать эти семьи:

  • ежемесячные денежные выплаты, размер которых будет зависеть от дохода семьи;
  • ежегодную денежную выплату — как знак внимания и благодарности региона;
  • бесплатные путёвки для летнего отдыха — особенно для матерей и детей, чтобы была возможность восстановить силы;
  • дополнительную помощь к праздникам, в том числе новогодние подарки для несовершеннолетних детей;
  • выплаты матерям в связи с Международным женским днём — как символ уважения и поддержки.

Особое внимание уделяется тем, кто потерял единственного кормильца. Для них закон — не просто строки на бумаге, а реальная возможность почувствовать, что они не одни.

«Мы не можем вернуть тех, кто ушёл, но можем поддержать их семьи — с теплом, участием, заботой. Это наш человеческий и моральный долг», — подчеркнули депутаты областной Думы.

Автор:
сегодня, в 10:24 −8
