В Национальном парке «Тульские засеки» для птиц устанавливают искусственные гнезда

Фото Татьяны Шаньшиной | «Тульские засеки».

Такие домики-укрытия нужны для привлечения птиц в молодые леса, где мало дупел.

Научные сотрудники нацпарка начали создавать сеть искусственных гнездовий под Тулой. Они нужны, чтобы заманить птиц в те участки леса, где мало дупел. Речь идет о мелких синицах, мухоловках, сплюшках, сычах. Эти птицы гнездятся в дуплах и питаются насекомыми-вредителями и грызунами.

— Для Национального парка в настоящее время актуально размещение домиков для насекомоядных птиц в Малиновой засеке и Засечном-Озёрном. На этих территориях от крайне агрессивного инвазионного вида — жука ясеневой златки — существенно пострадал ясень. Привлечение птиц, поедающих насекомых, — один из самых эффективных способов борьбы с чужеродным видом, — сообщили в пресс-службе засек.

Искусственные гнездовья также привлекают летучих мышей. Они тоже питаются насекомыми и полезны для лесов.