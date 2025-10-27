  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Национальном парке «Тульские засеки» для птиц устанавливают искусственные гнезда - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Национальном парке «Тульские засеки» для птиц устанавливают искусственные гнезда
Фото Татьяны Шаньшиной | «Тульские засеки».

В Национальном парке «Тульские засеки» для птиц устанавливают искусственные гнезда

Такие домики-укрытия нужны для привлечения птиц в молодые леса, где мало дупел.

Научные сотрудники нацпарка начали создавать сеть искусственных гнездовий под Тулой. Они нужны, чтобы заманить птиц в те участки леса, где мало дупел. Речь идет о мелких синицах, мухоловках, сплюшках, сычах. Эти птицы гнездятся в дуплах и питаются насекомыми-вредителями и грызунами.

— Для Национального парка в настоящее время актуально размещение домиков для насекомоядных птиц в Малиновой засеке и Засечном-Озёрном. На этих территориях от крайне агрессивного инвазионного вида — жука ясеневой златки — существенно пострадал ясень. Привлечение птиц, поедающих насекомых, — один из самых эффективных способов борьбы с чужеродным видом, — сообщили в пресс-службе засек.

Искусственные гнездовья также привлекают летучих мышей. Они тоже питаются насекомыми и полезны для лесов.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 13:22 +4
Другие статьи по темам
Событие
Тульские засеки
В Тульской области беременным школьницам и студенткам выплатят по 150 тысяч рублей
Жизнь Тулы и области
В Тульской области беременным школьницам и студенткам выплатят по 150 тысяч рублей
сегодня, в 09:20, 111 2323 -26
Невысокие, без кариеса, умирали в 32: антропологи выяснили, какими были люди времен Куликовской битвы
Жизнь Тулы и области
Невысокие, без кариеса, умирали в 32: антропологи выяснили, какими были люди времен Куликовской битвы
сегодня, в 11:15, 58 2485 2
Сбер через суд хотел повесить долги умершей женщины на ее семью
Жизнь Тулы и области
Сбер через суд хотел повесить долги умершей женщины на ее семью
сегодня, в 15:45, 52 2115 21
Туляк щупал москвичек по заданию секс-коуча: суд огласил приговор 
Дежурная часть
Туляк щупал москвичек по заданию секс-коуча: суд огласил приговор 
сегодня, в 12:28, 44 1914 2

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
С начала октября туляки звонили губернатору почти 7 тысяч раз
С начала октября туляки звонили губернатору почти 7 тысяч раз
В Щекинском районе загорелся утеплитель в заброшке
В Щекинском районе загорелся утеплитель в заброшке
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.