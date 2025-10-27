С начала октября туляки звонили губернатору почти 7 тысяч раз

Фото Алексея Пирязева.
6700 звонков приняли операторы «телефона доверия губернатора» с начала октября. Об этом рассказали в региональном министерстве цифрового развития и связи.
Самая популярная тема прошлой недели — отключение газа в многоквартирных домах.
В ведомстве отметили, что приостановка газоснабжения может быть связана с техобслуживанием для проверки герметичности труб и устранения возможных утечек.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в редакцию Myslo обратились жители деревни Крутое. По их словам, зимой 2024 года они подали заявку на газификацию домов, которую одобрили в кратчайшие сроки. Однако заводить газ в дома ресурсоснабжающая организация не спешит — говорит, в населенном пункте слишком мало домов.