С начала октября туляки звонили губернатору почти 7 тысяч раз

Фото Алексея Пирязева.

6700 звонков приняли операторы «телефона доверия губернатора» с начала октября. Об этом рассказали в региональном министерстве цифрового развития и связи.

Самая популярная тема прошлой недели — отключение газа в многоквартирных домах.

В ведомстве отметили, что приостановка газоснабжения может быть связана с техобслуживанием для проверки герметичности труб и устранения возможных утечек.