  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. С начала октября туляки звонили губернатору почти 7 тысяч раз - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
С начала октября туляки звонили губернатору почти 7 тысяч раз
Фото Алексея Пирязева.

С начала октября туляки звонили губернатору почти 7 тысяч раз

Все жалобы касались отключения газа.

6700 звонков приняли операторы «телефона доверия губернатора» с начала октября. Об этом рассказали в региональном министерстве цифрового развития и связи. 

Самая популярная тема прошлой недели — отключение газа в многоквартирных домах.
 

В ведомстве отметили, что приостановка газоснабжения может быть связана с техобслуживанием для проверки герметичности труб и устранения возможных утечек.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в редакцию Myslo обратились жители деревни Крутое. По их словам, зимой 2024 года они подали заявку на газификацию домов, которую одобрили в кратчайшие сроки. Однако заводить газ в дома ресурсоснабжающая организация не спешит — говорит, в населенном пункте слишком мало домов. 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 14:02 +1
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
телефон доверияжалобыгаз
В Тульской области беременным школьницам и студенткам выплатят по 150 тысяч рублей
Жизнь Тулы и области
В Тульской области беременным школьницам и студенткам выплатят по 150 тысяч рублей
сегодня, в 09:20, 111 2323 -26
Невысокие, без кариеса, умирали в 32: антропологи выяснили, какими были люди времен Куликовской битвы
Жизнь Тулы и области
Невысокие, без кариеса, умирали в 32: антропологи выяснили, какими были люди времен Куликовской битвы
сегодня, в 11:15, 58 2485 2
Сбер через суд хотел повесить долги умершей женщины на ее семью
Жизнь Тулы и области
Сбер через суд хотел повесить долги умершей женщины на ее семью
сегодня, в 15:45, 52 2115 21
Туляк щупал москвичек по заданию секс-коуча: суд огласил приговор 
Дежурная часть
Туляк щупал москвичек по заданию секс-коуча: суд огласил приговор 
сегодня, в 12:28, 44 1914 2

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле закончили ремонт проспекта Ленина
В Туле закончили ремонт проспекта Ленина
В Национальном парке «Тульские засеки» для птиц устанавливают искусственные гнезда
В Национальном парке «Тульские засеки» для птиц устанавливают искусственные гнезда
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.