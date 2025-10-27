  1. Моя Слобода
В Тульской области искусственный интеллект спас жизни 260 сердечникам
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В Тульской области искусственный интеллект спас жизни 260 сердечникам

На рабочем совещании у губернатора Дмитрия Миляева обсудили итоги XIII Всероссийского конкурса «Проф-IT».

Заместитель министра труда и социальной защиты региона Алексей Макаренко рассказал, что победителями стали два тульских проекта:

  • в номинации «Социальная сфера» – проект «Герой 71»;
  • в номинации «Здравоохранение» – проект «Цифровой двойник сердечно-сосудистого пациента».

Проект «Герой 71» набрал рекордные 20305 голосов жителей региона и завоевал первое место в номинации «Народное признание». Этот проект помогает участникам СВО спланировать жизнь после возвращения с фронта: выбрать профессию, получить образование или открыть свое дело.

Заявка подается через «Госуслуги», все справки запрашиваются автоматически, участник может отслеживать процесс в личном кабинете. Поступило уже свыше 1800 заявок. Более 70% – от действующих военнослужащих. 

Главный врач Тульского областного клинического кардиологического диспансера Ирина Шестова рассказала, что «Цифровой двойник сердечно-сосудистого пациента» помогает врачам и пациентам вместе снижать риски и предотвращать осложнения сердечно-сосудистых заболеваний.

Сервис поддержки принятия врачебных решений с искусственным интеллектом создает цифровой двойник пациента. Система извлекает из медицинской карты более 150 параметров, помогает врачу увидеть всю картину – диагнозы, риски, результаты обследований.

Всё это повышает доступность и качество медицинской помощи, уменьшает нагрузку на врачей и снижает количество сердечно-сосудистых осложнений. Сейчас под мониторингом находятся более 150 тысяч пациентов. Система помогает врачам видеть, у кого повышен риск осложнений, а кому требуется корректировка терапии.

Такие пациенты приглашаются на прием, врач уточняет лечение и контролирует достижение целевых показателей. В результате к сентябрю текущего года в Тульской области спасено почти 260 жизней.

В 2026 году новую систему планируется распространить на все первичное звено здравоохранения Тульской области.

вчера, в 21:21 0
