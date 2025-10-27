Драка на ул. Ползунова закончилась трагедией: возбуждено уголовное дело

Фото из архива Myslo.

Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Тульской области.

В Привокзальном районе областной столицы возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего мужчины, подозреваемого в причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

По данным следствия, 18 октября в квартире на ул. Ползунова произошла ссора между двумя мужчинами. Конфликт перерос в драку: подозреваемый избил своего оппонента. С различными травмами потерпевшего доставили в больницу. Несмотря на оказанную помощь, спустя шесть дней он умер.

Злоумышленник задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.