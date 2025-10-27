  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Драка на ул. Ползунова закончилась трагедией: возбуждено уголовное дело - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Драка на ул. Ползунова закончилась трагедией: возбуждено уголовное дело
Фото из архива Myslo.

Драка на ул. Ползунова закончилась трагедией: возбуждено уголовное дело

Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Тульской области.

В Привокзальном районе областной столицы возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего мужчины, подозреваемого в причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

По данным следствия, 18 октября в квартире на ул. Ползунова произошла ссора между двумя мужчинами. Конфликт перерос в драку: подозреваемый избил своего оппонента. С различными травмами потерпевшего доставили в больницу. Несмотря на оказанную помощь, спустя шесть дней он умер.

Злоумышленник задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 20:47 +1
Другие статьи по темам
Событие
уголовное делопреступлениеСУ СК России по Тульской области
Место
Тулаулица Ползунова
В Тульской области беременным школьницам и студенткам выплатят по 150 тысяч рублей
Жизнь Тулы и области
В Тульской области беременным школьницам и студенткам выплатят по 150 тысяч рублей
сегодня, в 09:20, 110 2321 -26
Невысокие, без кариеса, умирали в 32: антропологи выяснили, какими были люди времен Куликовской битвы
Жизнь Тулы и области
Невысокие, без кариеса, умирали в 32: антропологи выяснили, какими были люди времен Куликовской битвы
сегодня, в 11:15, 58 2482 2
Сбер через суд хотел повесить долги умершей женщины на ее семью
Жизнь Тулы и области
Сбер через суд хотел повесить долги умершей женщины на ее семью
сегодня, в 15:45, 52 2105 21
Туляк щупал москвичек по заданию секс-коуча: суд огласил приговор 
Дежурная часть
Туляк щупал москвичек по заданию секс-коуча: суд огласил приговор 
сегодня, в 12:28, 44 1911 2

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Тульской области искусственный интеллект спас жизни 260 сердечникам
В Тульской области искусственный интеллект спас жизни 260 сердечникам
В Туле водитель большегруза «выдавил» встречку на обочину
В Туле водитель большегруза «выдавил» встречку на обочину
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.